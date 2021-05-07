Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,7%, в годовом измерении - до 8,4%, - Госстат

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В апреле инфляция снизилась до 0,7% с 1,7% в марте, 1% - в феврале и 1,3% - в январе

Рост потребительских цен в Украине по итогам апреля 2021 года замедлился в годовом выражении до 8,4% с 8,5% по итогам марта. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Кроме этого, Госстат в апреле этого года зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,7%, что также ниже показателя предыдущего месяца (1,6%).

Всего за первые четыре месяца этого года инфляция в Украине составила 4,8%, базовая - 3,1%.

Правительство Украины прогнозирует на этот год инфляцию 7,3%, Нацбанк - 8%. По мнению НБУ, пик инфляционного всплеска на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года, а осенью инфляция начнет снижаться. Инфляция вернется в целевой диапазон 5%±1 п. п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем.

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