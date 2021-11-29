Импорт легковых авто в Украину в этом году вырос на 40%

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Импорт был оценен таможней почти в 3,3 млрд долларов США

За 3 квартала 2021 года в Украину ввезли 471,6 тыс. легковых автомобилей – это на 40% больше аналогичного периода 2020 года и является рекордным показателем для такого периода. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"В сравнении с первыми 9 месяцами прошлого года импорт легковушек вырос на 40 процентов и был оценен таможней почти в 3,3 млрд долларов США.

Из-за активной легализации так называемых євроблях более 82% в этом объеме составили машины, бывшие в эксплуатации, импорт которых в годовом исчислении продемонстрировал 38-процентный рост", – говорится в сообщении.

В то же время импорт новых автомобилей увеличился на 49% – за 9 месяцев в Украину завезли 82 тыс. новых легковых иномарок.

"Закупка новых авто обошлась импортерам в $1,6 млрд. Впервые в поставках новых легковых автомобилей доминировал импорт из Китая. За 9 месяцев из КНР в Украину завезли 18 144 авто", – добавляют в ассоциации.

Далее следуют Япония и Румыния, откуда в страну прибыло 17 338 и 8371 новая машина соответственно.

Наибольшее количество автомобилей с пробегом, растаможенных с января по сентябрь, прибыло в Украину из Германии – 98 442 шт.

Далее следуют США (59 062 подержанных авто) и Польша (38 061 машина).

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Ранее сообщалось, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это количество увеличилось в 2,3 раза.