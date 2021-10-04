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Гривня немного просела по отношению к евро: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Доллар остается стабильным, евро подорожал на 4 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют. Так, 4 октября доллар составляет 26,61 грн, евро – 30,87 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,364 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара остался стабильным. Евро подорожал на 4 коп.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на конец сентября 2021 года украинская гривна вошла в топ-10 валют, наиболее укрепились относительно доллара с начала года.

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