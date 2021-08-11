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Гривня укрепилась по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Официальный курс гривни укрепился на 5 копеек

Национальный банк Украины на среду, 11 августа, укрепил официальный курс гривни на 5 копеек - до 26,7557 грн за доллар.  Об этом свидетельствуют данные, приведенные на сайте НБУ.

Отмечается, что официальный курс гривни к доллару США на 11 августа 2021 года установлен на уровне 26,7557 грн за доллар против 26,8011 грн за доллар во вторник.

В частности, курс гривни к евро установлен на уровне 31,3617 грн за евро против 31,5302 грн за евро накануне.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,362 грн.

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Напомним, ранее мы писали, что НБУ ожидает пиковых значений инфляции в III квартале текущего года из-за низкой базы сравнения прошлого года. В дальнейшем цены будут расти более умеренными темпами.

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