Гривня укрепилась по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ
Официальный курс гривни укрепился на 5 копеек
Национальный банк Украины на среду, 11 августа, укрепил официальный курс гривни на 5 копеек - до 26,7557 грн за доллар. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на сайте НБУ.
Отмечается, что официальный курс гривни к доллару США на 11 августа 2021 года установлен на уровне 26,7557 грн за доллар против 26,8011 грн за доллар во вторник.
В частности, курс гривни к евро установлен на уровне 31,3617 грн за евро против 31,5302 грн за евро накануне.
При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,362 грн.
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Напомним, ранее мы писали, что НБУ ожидает пиковых значений инфляции в III квартале текущего года из-за низкой базы сравнения прошлого года. В дальнейшем цены будут расти более умеренными темпами.