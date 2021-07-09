Гривня укрепилась по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Доллар подешевел на 1 коп., евро подорожал на 3 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 9 июля доллар составляет 27,28 грн, евро – 32,31 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,363 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара уменьшился на 4 коп. Евро подорожал на 3 коп.

Новости по теме: Bitcoin упал до январского уровня усиления Китаем давления на криптовалюту

Ранее сообщалось, что Национальный банк продлил на 7 месяцев действие антикризисных мер в части особенностей применение мер воздействия к банкам и ответственным лицам банковских групп.