Гривня укрепилась по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ

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Доллар подешевел на 6 коп., евро - на 5 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 29 июня доллар составляет 27,39 грн, евро – 32,74 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,379 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 6 коп. Евро подешевел на 5 коп.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины повышает уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. С целью усиления надежности и эффективности работы платежных систем регулятор устанавливает четкие требования к участникам платежного рынка.