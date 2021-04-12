Гривня укрепилась по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ

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Доллар подешевел на 6 коп., евро - на 7 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 12 апреля доллар составляет 27,90 грн, евро – 33,15 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,361 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 6 коп. Евро подешевел на 7 коп.

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Ранее заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявлял, что Нацбанк не будет сдерживать курс гривни даже если он будет значительно отличаться от уровня, который заложен в госбюджете и других планах.