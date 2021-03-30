Гривня укрепилась к евро: Курсы валют от НБУ

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Доллар остался стабильным, евро подешевел на 1 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 30 марта доллар составляет 27,96 грн, евро – 32,96 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,368 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара остался стабильным. Евро подешевел на 1 коп.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины впервые с апреля 2019 года повысил учетную ставку с 6% до 6,5% годовых.