Гривня укрепилась к доллару: Курсы валют от НБУ
Доллар подешевел на 8 коп., евро – на 24 коп.
Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 31 марта доллар составляет 27,88 грн, евро – 32,72 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,367 грн.
Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 8 коп. Евро подешевел на 24 коп.
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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс валют на уровне 27,96 грн за доллар и 32,96 грн за евро.