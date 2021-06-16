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Гривня укрепилась к доллару: Курсы валют от НБУ

УНІАН

Доллар подешевел на 6 коп., евро-на 8 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 16 июня доллар составляет 26,92 грн, евро – 32,61 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,373 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 6 коп. Евро подешевел на 8 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс на уровне 26,99 грн за доллар и 32,07 грн за евро.

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