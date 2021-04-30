Гривня укрепилась к доллару: Курсы валют от НБУ

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Доллар подешевел на 3 коп., евро подорожал на 11 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 30 апреля доллар составляет 27,75 грн, евро – 33,64 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,373 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 3 коп. Евро подорожал на 11 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс валют на уровне 27,78 грн за доллар и 33,52 грн за евро.