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Гривня укрепилась к доллару: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Доллар подешевел на 8 коп., евро – на 9 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 28 апреля доллар составляет 27,77 грн, евро – 33,55 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,371 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 8 коп. Евро подешевел на 9 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс валют на уровне 27,85 грн за доллар и 33,65 грн за евро.

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