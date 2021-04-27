Гривня укрепилась к доллару: Курсы валют от НБУ

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Доллар подешевел на 4 коп., евро – на 2 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 27 апреля доллар составляет 27,85 грн, евро – 33,65 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,371 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 4 коп. Евро подешевел на 2 коп.

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Ранее Национальный банк Украины улучшил прогноз роста номинальной заработной платы украинцев на текущий год. Прогноз на 2021 год улучшен до 17,8% по сравнению с 16,6%, которые Нацбанк ожидал в январе этого года.