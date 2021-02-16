Гривня снова обвалилась по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ

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Доллар подорожал на 12 коп., евро – на 24 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 16 февраля доллар составляет 27,96 грн, евро – 33,92 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,381 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 12 коп. Евро подорожал на 13 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют на уровне 27,84 грн за доллар и 33,68 грн за евро.