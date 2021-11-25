Гривня просела по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,9273 грн за доллар
Национальный банк Украины на четверг, 25 ноября 2021 года, ослабил официальный курс гривни на 7 копеек - до 26,9273 грн за доллар. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США на 25 ноября 2021 года установлен на уровне 26,9273 грн за доллар против 26,8604 грн за доллар в среду.
Курс гривни к евро установлен на уровне 30,1734 грн за евро против 30,2354 грн за евро накануне.
При этом курс российского рубля установлен 0,360.
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Напомним, ранее в Национальном банке назвали среднюю стоимость чека украинца. В магазинах в среднем покупают на 230 грн, а в интернете – на 400 грн. В частности, граждане Украины продолжают массово переходить с наличных на безналичные операции с использованием карточек.