Гривня просела по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ

Официальный курс гривни к доллару США на 25 ноября 2021 года установлен на уровне 26,9273 грн за доллар против 26,8604 грн за доллар в среду.

Курс гривни к евро установлен на уровне 30,1734 грн за евро против 30,2354 грн за евро накануне.

При этом курс российского рубля установлен 0,360.

Напомним, ранее в Национальном банке назвали среднюю стоимость чека украинца. В магазинах в среднем покупают на 230 грн, а в интернете – на 400 грн. В частности, граждане Украины продолжают массово переходить с наличных на безналичные операции с использованием карточек.