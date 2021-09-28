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Гривня просела относительно доллара: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,65 грн за доллар

Национальный банк Украины на вторник, 28 сентября 2021 года, установил официальный курс гривни на уровне 26,6556 грн за доллар. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что официальный курс гривни к доллару США на 28 сентября 2021 года установлен на уровне 26,6556 грн за доллар против 26,6422 грн за доллар в понедельник, 27 сентября;

В частности, курс гривни к евро установлен на уровне 31,1764 грн за евро против 31,2153 грн за евро накануне.

При этом курс гривни к российскому рублю, по состоянию на 28 сентября, установлен на уровне 3,6681 за рубль.

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Напомним, ранее мы писали, что Национальный банк с 27 сентября 2021 года вводит в обращение новые памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре". Монета номиналом в 10 грн из серебра посвящена 80-й годовщине трагедии, произошедшей в урочище Бабий Яр в Киеве во время Второй мировой войны.

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