Гривня просела относительно доллара: Курсы валют от НБУ

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,65 грн за доллар

Отмечается, что официальный курс гривни к доллару США на 28 сентября 2021 года установлен на уровне 26,6556 грн за доллар против 26,6422 грн за доллар в понедельник, 27 сентября;

В частности, курс гривни к евро установлен на уровне 31,1764 грн за евро против 31,2153 грн за евро накануне.

При этом курс гривни к российскому рублю, по состоянию на 28 сентября, установлен на уровне 3,6681 за рубль.

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Напомним, ранее мы писали, что Национальный банк с 27 сентября 2021 года вводит в обращение новые памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре". Монета номиналом в 10 грн из серебра посвящена 80-й годовщине трагедии, произошедшей в урочище Бабий Яр в Киеве во время Второй мировой войны.