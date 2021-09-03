Гривна просела к доллару: Курсы валют от НБУ
Гривня ослабла на 2 копейки
Национальный банк Украины на пятницу, 3 сентября, ослабил официальный курс гривны на 2 копейки - до 27,0247 грн за доллар. Об этом свидетельствуют данные приведенные на сайте НБУ.
Отмечается, что официальный курс гривни к доллару США на 3 сентября 2021 года установлен на уровне 27,0247 грн за доллар против 27,0029 грн за доллар в четверг.
В частности, курс гривны к евро установлен на уровне 32,0067 грн за евро против 31,9323 грн за евро накануне.
При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,371 грн.
Напомним, ранее Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют. Так, 1 сентября доллар составил 26,89 грн, евро – 31,83 грн.