Гривна просела к доллару: Курсы валют от НБУ

Гривня ослабла на 2 копейки

Отмечается, что официальный курс гривни к доллару США на 3 сентября 2021 года установлен на уровне 27,0247 грн за доллар против 27,0029 грн за доллар в четверг.

В частности, курс гривны к евро установлен на уровне 32,0067 грн за евро против 31,9323 грн за евро накануне.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,371 грн.

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Напомним, ранее Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют. Так, 1 сентября доллар составил 26,89 грн, евро – 31,83 грн.