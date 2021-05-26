Гривня просела к доллару: Курсы валют от НБУ

УНІАН

Доллар подорожал на 3 коп., евро - на 17 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 26 мая доллар составляет 27,45 грн, евро – 33,66 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,373 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 3 коп. Евро подорожал на 17 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс валют на уровне 27,42 грн за доллар и 33,49 грн за евро.