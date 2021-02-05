Гривня продолжает уверенно укрепляться: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Доллар подешевел на 11 коп., евро - на 18 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 5 февраля доллар составляет 27,88 грн, евро – 33,45 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,369 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 11 коп. Евро подешевел на 18 коп.

Новости по теме: В НБУ рассказали, почему повысился спрос на валюту

Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс валют на уровне 27,99 грн за доллар и 33,63 грн за евро.