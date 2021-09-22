Гривня остается стабильной по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ

Курс доллара остался стабильным, евро подорожал на 1 коп

Официальный курс гривни к доллару США на 22 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7081 грн за доллар против 26,7072 грн за доллар во вторник, 21 сентября.

Курс гривни к евро установлен на уровне 31,3566 грн за евро против 31,2701 грн за евро накануне.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,365 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара остался стабильным. Евро подорожал на 1 коп.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине средние процентные ставки по новыми кредитами банков для населения в августе 2021 года в национальной валюте составляли 33,7% годовых, что, по сравнению с июлем, свидетельствует о снижении ставки на 0,2 п. п.