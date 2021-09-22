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Гривня остается стабильной по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Курс доллара остался стабильным, евро подорожал на 1 коп

Национальный банк Украины на среду, 22 сентября 2021 года, установил официальный курс гривни на уровне 26,7081 грн за доллар. Об этом свидетельствуют данные обнародованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США на 22 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7081 грн за доллар против 26,7072 грн за доллар во вторник, 21 сентября.

Курс гривни к евро установлен на уровне 31,3566 грн за евро против 31,2701 грн за евро накануне.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,365 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара остался стабильным. Евро подорожал на 1 коп.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине средние процентные ставки по новыми кредитами банков для населения в августе 2021 года в национальной валюте составляли 33,7% годовых, что, по сравнению с июлем, свидетельствует о снижении ставки на 0,2 п. п.

 

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