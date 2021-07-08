Гривня опустилась по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ

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Доллар подорожал на 4 коп., евро – на 2 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 8 июля доллар составляет 27,29 грн, евро – 32,29 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,367 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара увеличился на 4 коп. Евро подорожал на 2 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс валют на уровне 27,24 грн за доллар и 32,26 грн за евро.