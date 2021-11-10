Гривня несколько просела по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ

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Доллар подорожал на 1 коп. евро остается стабильным.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 10 ноября доллар составляет 26,09 грн, евро – 30,20 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара увеличился на 1 коп. Евро остался стабильным.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на конец сентября 2021 года украинская гривня вошла в топ-10 валют, наиболее укрепившихся относительно доллара с начала года.