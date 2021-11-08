Гривня начинает неделю со стремительного роста: Курсы валют от НБУ

УНІАН

Доллар подешевел на 8 коп., евро – на 18 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 8 ноября доллар составляет 26,10 грн, евро – 30,09 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара уменьшился на 8 коп. Евро подешевел на 8 коп.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на конец сентября 2021 года украинская гривня вошла в топ-10 валют, наиболее укрепившихся по отношению к доллару с начала года.