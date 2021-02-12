Государство задолжало пенсионерам с неподконтрольных территорий $3 млрд, – аналитик

Телеканал ZIK

Речь идет об украинских пенсионерах, проживающих на неподконтрольной территории Донбасса, отметил Виктор Скаршевский

Украина и Пенсионный фонд задолжали пенсионерам с неподконтрольных территорий Донбасса 35-80 миллиардов гривен или около 3 миллиардов долларов.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Гость студии, отвечая на вопрос ведущих, в какую сумму может обойтись восстановление Донбасса, отметил, что для того, чтобы назвать хотя бы примерную цифру, необходимо провести аудит на неподконтрольных территориях, а это пока невозможно.

"Там миллиарды долларов в любом случае. Кстати, начиналось с 1,2 млрд долл., потом было 10 млрд, 15 млрд, сейчас - 21 млрд. Это такие цифры, я называю, "с потолка". Да, много денег, но взятые с потолка. Может быть, и 50 млрд, мы не знаем", – сказал аналитик.

Виктор Скаршевский продолжил: "Но то, что мы точно знаем, и это официальная информация от Министерства финансов еще, кстати, полуторагодичной давности, что Украина, украинский бюджет и Пенсионный фонд задолжали украинским пенсионерам, проживающим на неподконтрольной территории Донбасса, от 35 до 80 млрд грн, то есть около 3 млрд долл.".

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Как сообщали, с 1 апреля в Украине повышают пенсионный возраст для женщин 1961 года рождения, таким образом теперь украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.