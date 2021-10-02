Государственные космические компании вскоре превратятся в акционерные
В частности таким станет государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное"им. М. К. Янгеля"
Кабинет Министров поддержал предложение Государственного космического агентства по реорганизации государственных предприятий космической отрасли путем превращения их в акционерные общества, 100% акций которых принадлежит государству. Об этом сообщается на Правительственном портале.
Перечень ГП космической отрасли преобразуются в акционерные общества:
- Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное"им. М. К. Янгеля"
- Государственное научно-производственное предприятие "Объединение Коммунар"
- Государственное предприятие "Производственное объединение"Киевприбор"
- Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова"
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества еще восемь предприятий, которые будут выставлены на приватизацию.