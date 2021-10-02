Государственные космические компании вскоре превратятся в акционерные

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

В частности таким станет государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное"им. М. К. Янгеля"

Кабинет Министров поддержал предложение Государственного космического агентства по реорганизации государственных предприятий космической отрасли путем превращения их в акционерные общества, 100% акций которых принадлежит государству. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Перечень ГП космической отрасли преобразуются в акционерные общества:

Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное"им. М. К. Янгеля"

Государственное научно-производственное предприятие "Объединение Коммунар"

Государственное предприятие "Производственное объединение"Киевприбор"

Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова"

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества еще восемь предприятий, которые будут выставлены на приватизацию.