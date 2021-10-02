home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Экономика Читати новину українською

Государственные космические компании вскоре превратятся в акционерные

Здание Кабинета министров в Киеве

 Фото: Vasyl Mokan / Facebook

В частности таким станет государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное"им. М. К. Янгеля"

Кабинет Министров поддержал предложение Государственного космического агентства по реорганизации государственных предприятий космической отрасли путем превращения их в акционерные общества, 100% акций которых принадлежит государству. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Перечень ГП космической отрасли преобразуются в акционерные общества:

  • Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное"им. М. К. Янгеля"
  • Государственное научно-производственное предприятие "Объединение Коммунар"
  • Государственное предприятие "Производственное объединение"Киевприбор"
  • Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова"

Новости по теме: Кабмин хочет, чтобы ЕСВ и единый налог платили не ежеквартально, а ежемесячно

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества еще восемь предприятий, которые будут выставлены на приватизацию.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Во время шоу "Танцы со звездами" Фаготу вызвали скорую: Что случилось с участником В Харькове пьяный мужчина совершил нападение на экипаж скорой помощи Во Львове на вызов к больному ребенку приехал пьяный работник скорой помощи Комаровский подробно объяснил, когда нужно вызвать скорую ребенку

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект