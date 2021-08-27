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Госстат назвал отрасли с наибольшим ростом зарплат за год

Фото из открытых источников

По сравнению с июлем прошлого года средняя зарплата выросла на 21,5%

В июле 2021 года средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине составила 14 345 грн, что на 21,5% больше, чем год назад. Об этом сообщает Государственная служба статистики

Согласно сообщению, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле 2021 года была в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн).

Также по сравнению с июнем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 0,2%, а за последние 12 месяцев (относительно июля 2020 года) – на 21,5%. 

Как отмечается, самый быстрый рост зарплаты наблюдается в отрасли "Временное размещение и организация питания" на 52,5% до 8 871 гривен.

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Следующими категории "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" (на 30,5% до 11 175 гривен) и "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (на 27,8% до 13 145 гривен).

В то же время в сфере образования зарплаты выросли на 36,7% до 12 090 грн, в транспортной отрасли - на 27,2% до 15 257 гривен.

Самый высокий показатель зарплат зафиксирован в отрасли "Информация и телекоммуникации", он составляет 24 946 грн, а за год вырос на 26,1%.

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Напомним, ранее Государственный комитет статистики Украины провел оценку реального валового внутреннего продукта и сообщил о его увеличении на 5,4% во II квартале.

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