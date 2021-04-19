Госкосмос заплатит SpaceX почти 2 миллиона долларов за запуск спутника

Глава Госкосмоса Владимир Тафтай Государственное космическое агентство Украины

В указанную сумму заложены все технические вопросы, связанные с запуском спутника "Сич 2-30 (2-1)"

Государственное космическое агентство Украины заплатит американской ракетной компании Илона Маска SpaceX 1,99 миллиона долларов за запуск украинского спутника "Сич 2-30 (2-1)". Об этом сообщил глава Госкосмоса Владимир Тафтай в интервью "Экономической правде".

По его словам, в эту сумму заложены все технические вопросы, связанные с запуском спутника.

"Государственное конструкторское бюро "Южное", которое и разрабатывает спутник, уже провело консультации со SpaceX. А компания в свою очередь переадресовала своему подразделению в Германии задачи на адаптацию спутника к запуску.

Сам по себе спутник не попадает в космос. Его нужно установить на ракете, запустить, спутник должен отделиться от ракеты и улететь в нужном направлении, чтобы занять нужную орбиту. Система отделения спутника от ракеты, с помощью которой спутник крепится к ракете и которая обеспечивает его отстрел в нужном направлении на орбите, — это тоже достаточно сложная вещь", — пояснил Владимир Тафтай.

Глава Госкосмоса также добавил, что контракт уже проработан, предварительные договоренности есть, сейчас ждут выделения правительством средств.

Справка:

Спутник "Сич 2-30 (2-1)" предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров магнитосферы планеты.

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Напомним, ранее председатель парламентского комитета экономического развития Дмитрий Наталуха сообщал, что ракетная компания SpaceX согласилась запустить на орбиту украинский спутник "Сич 2-30 (2-1)" в декабре этого года за 1 млн долларов.