Госдолг Украины за январь увеличился на 6,3 миллиарда гривен

Пресс-служба НБУ

Совокупный госдолг в конце первого месяца составил 2,56 трлн грн

В Украине по состоянию на 31 января совокупный государственный долг составил 2,56 трлн грн, или 90,7 млрд долларов в эквиваленте. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что в течение месяца госдолг увеличился на 6,34 миллиарда гривен. При этом в бюджет удалось привлечь 37,5 млрд грн благодаря продаже облигаций внутреннего государственного займа. В частности, нерезиденты увеличили свой портфель на 10,1 млрд грн, общая доля таких людей среди всех владельцев ОВГЗ составила 9,4% (95,4 млрд грн).

Известно, что доля государственного долга в гривне в конце первого месяца года составила 38,9%, что на 0,7 п. п. больше, чем в декабре. В то же время платежи по погашению государственного долга в течение месяца составили 23,6 млрд грн, тогда как платежи по обслуживанию – 5,7 млрд грн.

В общем из сумы в 2,56 трлн грн государственный долг составлял 2,3 трлн грн, из которых 1,2 трлн грн – это внешний долг, а 1 трлн грн – внутренний.

Сумма гарантированного государством долга находилась на уровне 294 млрд грн, из которых 257 млрд грн – внешнего долга и 37 млрд грн – внутреннего.

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Ранее сообщалось, что на аукционах по продаже ОВГЗ 23 февраля Минфин привлек в госбюджет 10,535 млрд грн. Инвесторам предложили 5 выпусков гривневых облигаций со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5, 2 и 3 года.