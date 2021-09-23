Госбюджет на 2022 год является бюджетом вымывания средств на "Большое строительство", - эксперт

Юрий Атаманюк Фото из открытых источников

По мнению Атаманюк, "Большое строительство" надо было организовать по-другому, так, как это организовал Таиланд, привлекая немецкие деньги и строителей

Государственный бюджет на 2022 год является бюджетом вымывания средств на "Большое строительство". Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк.



"Долг растет, дефицит растет, увеличение финансирования, прежде всего, силовиков, продолжается с бедной страны, в бедном государстве с бедными людьми, вымывание денег на "Большое строительство". Строительство это хорошо, строить надо, это рабочие места. Оно возвращается назад налогами, это инфраструктурные проекты, качество жизни. Но мы же видим качество. Может ваша семья жить хорошо и процветать, если вы каждый год будете делать у себя в квартире ремонт? Это мы так в дурдоме живем. Все время пробки, все время мосты ремонтируют…", - отметил он.

По его мнению, "Большое строительство" надо было организовать по-другому, так, как это организовал Таиланд.

"Там он привлек немецкие деньги, немцы построили инфраструктуру в Таиланде, трехэтажные дороги, так называемые, трехэтажные хайвеи и немцы собирали деньги, то есть они были платные. Через 10 лет передали эти дороги правительству Таиланда, и сейчас Таиланд собирает деньги. Разные есть подходы. Вот это была бы инвестиция, вот это в турборежиме примите под это законы. И тогда бы не 120 млрд можно было бы привлечь, а можно было бы 100 млрд, но долларов на строительство инфраструктуры, если бы к этому подойти", - сказал Атаманюк.

Напомним, 21 сентября Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год. В следующем году важнейшим приоритетом являются медики, военные, ветераны войны.