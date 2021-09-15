Госбюджет-2022: Правительство планирует увеличит финансирование Пенсионного фонда

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Кабмин предлагает запустить индексацию всех пенсий с 1 марта

Кабинет Министров в проекте государственного бюджета на 2022 год предлагает увеличить финансирование Пенсионного фонда и провести индексацию всех пенсий с 1 марта. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседание правительства.

"Бюджет Пенсионного фонда - 531 млрд грн, что на 31 млрд больше плана этого года. Мы запускаем индексацию всех пенсий с 1 марта. Это дополнительные 28,2 млрд грн", - сказал он.

Как добавил премьер, на доплаты военным пенсионерам в следующем году потратят 10,6 млрд грн, на перерасчет пенсий чернобыльцам выделят 2,5 млрд грн.

Также правительство будет продолжать программу доплаты пенсионерам старше 75 лет и вводить новые надбавки.

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Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения в некоторые законы, касающиеся совершенствования пенсионного законодательства. Документом предлагали определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта - для военных, госслужащих и других категорий пенсионеров.