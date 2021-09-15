Госбюджет-2022: На энергетическую сферу заложено около 10 млрд гривен

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Государственная поддержка угольной отрасли составит 4,5 млрд грн, а 49,7 млн грн планируется потратить на безопасность в энергоотрасли

Проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", утвержденный Кабинетом министров, предусматривает 10 млрд грн расходов на энергетическую сферу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно госбюджету-2022, государственная поддержка угольной отрасли составит 4,5 млрд грн. Она включает частичное покрытие оплаты труда шахтеров, расходы на ликвидацию неперспективных шахт и горно-спасательные мероприятия.

Также планируется направить грант правительства Германии в размере 1,1 млрд грн на поддержку трансформации угольных регионов, а также 4,1 млрд грн - за проектами МФО, в том числе по модернизации ГЭС и подстанций, повышения эффективности газодобычи, повышения энергоэффективности и надежности Объединенной энергосистемы Украины.

По словам министра финансов Сергея Марченко, общий ресурс подписанных проектов МФО - 42 млрд грн.

Кроме того, 49,7 млн грн планируется потратить на безопасность в энергоотрасли.

"Финансовый ресурс на развитие жилищно-коммунального хозяйства и реализацию энергоэффективных мероприятий составит более 70 млрд грн. Из них 5,3 млрд грн - средства Фонда энергоэффективности, 64,9 млрд грн - МФО и правительств других государств, из них 3,9 млрд грн уже учтено в проекте бюджета", - пояснил министр.

Напомним, Кабинет министров Украины закладывает в государственный бюджет на 2022 год 193 млрд грн на медицинскую отрасль. Благодаря этому минималка у врачей вырастет до 20 000 грн.