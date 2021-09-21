Госбюджет-2022: Марченко назвал сумму, предусмотренную на программу доступных кредитов

Сергей Марченко Министерство финансов Украины

По словам главы Минфина, средства на все программы будут

На программу доступных кредитов "5-7-9%" в Государственном бюджете на 2022 год предусмотрено 3 млрд гривен. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время выступления на заседании Верховной Рады, которое транслировал телеканал "Перший Незалежний".



"По поводу сумм, на программу доступных кредитов "5-7-9%" – сумма предусмотрена 3 млрд грн, средства в бюджете уже есть. На доступную ипотеку под 7% средства также предусмотрены. Предусматриваются также средства на программу портфельных гарантий", – отметил он.

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Напомним, сегодня Кабинет министров Украины во время заседания Верховной Рады представил законопроект о государственный бюджет на 2022 год. Министр финансов Сергей Марченко назвал основные показатели, среди которых: ВВП Украины (ожидается на уровне 3,8%), доходы (составят 1277,7 млрд гривен), расходы (вырастут до 1465,7 млрд гривен) и дефицит (запланирован на уровне 188 млрд гривен).