Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая, - НКРЭКУ

Годовая цена на газ будет действовать до 30 апреля 2022 года

Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая 2021 года и будет действовать до 30 апреля 2022 года. Об этом говорится в проекте решения Нацкомиссии, осуществляющего государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Принятие указанного проекта постановления позволит бытовым потребителям потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать в период с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года.

При этом, все поставщики природного газа, которые будут иметь намерение осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям, будут обязаны в срок до 25 апреля довести до сведения бытовым потребителям цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах", - говорится в документе.

Также добавляется, что поставщик не будет иметь права в течение периода действия базового годового предложения изменять установленную цену.

В случае принятия, 5 марта, постановление вступит в силу с 1 мая 2021 года, но не ранее дня, следующего за днем его обнародования на официальном сайте НКРЕКП.

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Напомним, ранее в Кабинете министров анонсировали запуск годового тарифа на поставку газа, который может появиться в Украине уже во втором квартале 2021 года. Такую практику используют во многих развитых странах мира. К тому же, это решение защитит население от резких колебаний цен.