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"Газпром" в очередной раз отказался бронировать дополнительный транзит через Украину

Свои позиции "Газпром" начал сдавать уже в прошлом году Из открытых источников

По итогам аукционов, российская сторона не стала бронировать дополнительный транзит на октябрь

Российская газовая компания "Газпром" вновь отказалась бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отметим, итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в этом году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и стоимость акций "Газпрома". Например, на прошлой неделе цены на газ на европейской бирже несколько раз обновляли исторические рекорды.

На октябрь "Оператор газотранспортной системы Украины" предложил распределить дополнительные мощности по двум маршрутам, но все они остались невостребованными.

По условиям текущего контракта, Газпром на 2021 год бронирует транзит 40 млрд кубометров газа. Это ориентировочно 109 млн кубометров в сутки. Но в предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную транзитную мощность через Украину - до 15 млн кубометров в сутки.

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Как сообщалось ранее, Украина рассчитывает после 2024 года заключить новый контракт с "Газпромом" на транзит 45 млрд куб. м в течение 10-15 лет.

Оператор Nord Stream 2 AG сообщил о сварке последней трубы "Северного потока-2". После его ввода в эксплуатацию необходимость в украинской ГТС как маршрут для поставок российского газа в Европу отпадет.

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