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Газпром увеличил суточный транзит газа через ГТС Украины, - ОГТСУ

Фото из открытых источников

Но это все еще меньше забронированного

"Газпром" последние несколько дней нарастил транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины до 88-90 млн куб. м за сутки, но он все еще меньше забронированных 109 млн. куб. м, сообщил председатель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"...8 ноября. Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Сейчас мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит сейчас меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и уплачивается "Газпромом" (109 млн куб. м)", - написал он.

Макогон также отметил, что по состоянию на 5 ноября подземные хранилища газа (ПХГ) российского монополиста в Европе заполнены лишь на четверть, тогда как уровень заполнения подземок в РФ наибольший с 2000 года.

Согласно оперативным данным ОГТСУ, поступление газа через ГИС "Суджа" и "Сохрановка" на российско-украинской границе в последние десять дней колебалось в диапазоне от 57,8 млн куб. м до 109,2 млн. куб. м. В частности, 28 октября-84,891 млн. куб. м, 29 октября – 109,198 млн. куб. м, 30 октября – 76,89 млн. куб. м, 31 октября – 73,41 млн. куб. м, 1 ноября – 57,765 млн. куб. м, 2 ноября-62,270 млн. куб. м, 3 ноября – 81,996 млн. куб. м, 4 ноября – 90,161 млн. куб. м, 5 ноября – 89,617 млн. куб. м, 6 ноября – 89,733 млн. куб. об.

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Напомним, ранее мы писали, что Украина предложила России скидку на транзит газа в Европу через украинскую ГТС.  Скидка будет распространяться на объемы природного газа, которые превышают законтрактованные 40 млрд кубометров в день, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.
 
Ранее сообщалось, что российский монополист "Газпром" в этом году трижды сокращал объем транзита газа через территорию Украины, поэтому заявления российского руководства о якобы росте поставок являются манипулятивными.
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