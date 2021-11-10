"Газпром" повысил объемы транзита газа через Украину до максимальных
Также начали увеличивать объем поставок через Польшу
Российская компания "Газпром" заказала максимальные объемы транзита газа через Украину. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
На среду компания повысила свою заявку до максимальных значений — 109,3 миллиона кубических метров. На вторник там бронировали 100,2 миллиона кубических метров, а в понедельник прокачали фактически 88,6 миллиона.
Также выросли заявки на использование газопровода "Ямал — Европа" через Беларусь и Польшу — до 31 миллиона кубических метров.
Накануне "Газпром" объявил об утверждении плана и начале наполнения европейских хранилищ газом на ноябрь. Компания начала наращивать поток газа в Европу.
Как сообщалось ранее, "Газпром" нарастил транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины до 88-90 млн куб. м за сутки, но он все еще меньше забронированных 109 млн куб. м. По состоянию на 5 ноября подземные хранилища газа (ПХГ) российского монополиста в Европе заполнены лишь на четверть, тогда как уровень заполнения подземок в РФ наибольший с 2000 года.