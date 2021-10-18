"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину
По итогам аукционов 18 октября монополист не стал бронировать дополнительный транзит на ноябрь
Российский "Газпром" снова отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. По итогам аукционов 18 октября монополист не стал бронировать дополнительный транзит на ноябрь. Об этом сообщает GSA Platform.
Зазначаєтся, что компания "Оператор газотранспортной системы Украины" предлагала мощности на двух маршрутах: на газоизмерительной станции "Суджа" - 9,8 млн кубометров в сутки и на ГИС "Сохрановка" - 5,2 млн кубометров.
Как и в прошлом месяце, они остались невостребованными.
Напомним, ранее мы писали, что российский монополист "Газпром" в этом году трижды сокращал объем транзита газа через территорию Украины за счет чего, заявления российского руководства о якобы росте поставок являются манипулятивными.