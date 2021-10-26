Газоснабжающие компании повысили тарифы на газ в ноябре: Сколько будем платить

Самую высокую цену предлагает "ТАС Энергия страны" - по 38,35 гривен за кубометр

Украинские газоснабжающие компании повысили месячные тарифы на газ для населения в ноябре, тогда как большинство из них отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение. Об этом сообщают пресс-службы компаний.

Так, месячные цены на ноябрь достигают 40 гривен за кубометр. В частности, "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 38,35 гривен (в октябре - 30,06 грн, в сентябре 20,96 грн за кубометр).

В то же время, самый дешевый газ предлагает "Галнафтогаз", который сохранил тариф на ноябрь на уровне 7,99 грн за кубометр.

Кроме того, месячный тариф YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 8,46 грн за кубометр, однако компания не принимает заявок на подключение от новых клиентов.

Оставили только годовое предложение компании "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка, а также "Нафтогаз Украины".

Базовые годовые фиксированные цены по-прежнему будут колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 грн за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен в частности, ДК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн за кубометр.

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Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз" установил стоимость газа в октябре-ноябре для бюджетных организаций и клиентов Поставщика последней надежды на уровне 16,8 гривны за кубометр (с НДС и без доставки). Для бытовых потребителей стоимость голубого топлива останется на уровне 7,96 грн/куб.м (с учетом налога на добавленную стоимость).