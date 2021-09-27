Газопоставщики опубликовали тарифы на октябрь: Иногда цены свыше 30 грн/куб

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение

Украинские газоснабжающие компании обнародовали месячные тарифы на газ для населения в октябре. В частности, цены резко выросли, однако годовые тарифные планы остаются стабильными. Об этом свидетельствуют данные на сайтах компаний.

Так, месячные цены, которые компании предлагают на октябрь, иногда превышают 30 гривен за кубометр. В частности, "Київгазенерджи" продает газ по 30,50 грн за кубометр, тогда как в сентябре тариф был на уровне 19,80 грн, а в августе – 15,76 грн за кубометр.

В свою очередь, "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 грн за кубометр (в сентябре 20,96 грн за кубометр).

Более дешевый газ предлагают:

YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области – по 12 грн за кубометр;

"Полтавагазсбыт" – по 19,80 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" – по 7,99 грн за кубометр.

Кроме того, большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка, а также "Нафтогаз Украины".

Базовые годовые фиксированные цены колеблются от 7,80 до 13,50 гривни за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр.

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Напомним, ранее газовики, электрики, тепловики и водоканалы рассказали, как будут применять нормы подписанного президентом Владимиром Зеленским закона, согласно которому должников за коммунальные услуги разрешается отключать от сетей.

В частности, газоснабжающие компании начнут отрезать потребителей, сумма долга которых перевалила за 5 тыс. гривен. Если потребитель препятствует работе газовиков или банально не пускает их на территорию домовладения, его могут отрезать от трубы "в земле", механически отсоединив газовую сеть потребителя от газораспределительной сети Оператора ГРС. В этом случае, с учетом земляных работ, подключить обратно к газовым сетям, будет стоить минимум в пять раз дороже, чем, когда домовладение было перекрыто на внутренней трубе.