live
Новости » Экономика Читати новину українською

G7 стремится к внедрению "справедливой налоговой системы во всем мире"

Фото из открытых источников

Группы семи стран стремится к введению в мире "справедливой налоговой системы"

Страны "Большой семерки" (G7) договорились направить свои усилия на улучшение налоговой системы во всем мире. Об этом страны заявили в совместном коммюнике по результатам саммита, передает Bloomberg.

"Нам нужна налоговая система, справедливая во всем мире. Мы поддерживаем историческое обязательство, принятое G7 5 июня. Сейчас мы продолжим обсуждение для достижения консенсуса относительно глобальной договоренности о справедливом распределении налоговых прав и амбициозного глобального минимального налога в размере не менее 15 процентов для каждой страны", - говорится в документе.

Отмечается, что решение по налогам должно быть введено через G20 и Организацию экономического сотрудничества и развития. Согласовать эти вопросы должны на июльской встрече министров финансов и руководителей центральных банков G20.

Новости по теме: G7 создаст проект в противовес китайскому " Один пояс, один путь"

Ранее сообщалось, что лидеры Группы семи (G7) призвали Россию и Китай уважать и соблюдать права человека.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украина завершила расследование измен Аксёнова, Поклонской и компании В тюрьмах РФ незаконно удерживают девятерых журналистов из Крыма, - МИД В аннексированном Крыму хотят привлекать граждан к расчистке рек "Юридически ничтожный": Чубаров прокомментировал вынесенный ему приговор в Крыму

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект