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G7 договорилась увеличить "климатическое" финансирование

pixabay.com

Также страны обязались собирать 100 миллиардов долларов на помощь более бедным странам, призывая другие развитые страны присоединиться к этим усилиям

"Большая семерка" (G7) договорилась 13 июня увеличить свои взносы на финансирование сохранения климата. Об этом говорится в совместном коммюнике по результатам саммита G7, передает Reuters.

"Мы подтверждаем цель коллектива развитых стран совместно мобилизовать 100 млрд. долларов в год из государственных и частных источников до 2025 года для смягчения последствий (глобального потепления - ред.). С этой целью мы обязуемся увеличивать и улучшать общий вклад в международное финансирование климата за этот период и призываем другие развитые страны присоединиться и увеличить свой вклад в эту деятельность ", - заявили страны в коммюнике.

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Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд запустил новый инструмент – Панель индикаторов изменения климата, что должно оказать больше данных для анализа макроэкономической и финансовой политики с целью реагирования на глобальные климатические вызовы.

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