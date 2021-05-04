G20 поддержит введение "паспортов вакцинации", - Bloomberg

COVID-паспорт Фото из открытых источников

Это позволит быстрее восстановить туристическую отрасль, которая понесла огромные потери на протяжении пандемии

Министры туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам сегодняшней встречи в формате видеоконференции поддержат введение паспортов вакцинации от болезни COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

В соответствии с проектом совместного заявления министров, это позволит быстрее восстановить туристическую отрасль, которая понесла огромные потери в течение пандемии.

Как отмечается в заявлении, "паспорта вакцинации" помогут туристической отрасли восстановиться быстрее, что окажет благоприятное влияние на мировую экономику.

"Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики через прямое и косвенное влияние этой отрасли на другие", - говорится в проекте заявления.

Министры готовы поддержать инициативы, такие как цифровой зеленый сертификат ЕС. Этот документ будет свидетельствовать о том, что его носитель был полностью привит, имеет иммунитет или недавно получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Ранее сообщалось, что Франция станет первой страной Европейского Союза, в которой введут цифровой сертификат о прививка от COVID - 19 для путешественников.