Форум "Украина 30": Стала известна тема следующей недели

Следующими темами будут тарифы на коммунальные услуги и энергетическую независимость

На следующей неделе в Киеве снова пройдет Всеукраинский форум "Украина 30" , темой которого будет вопрос тарифов на коммунальные услуги и курс Украины на энергетическую независимость. Об этом сообщает пресс-служба форума в Facebook .

Как отмечается, форум будет проходить 15-17 февраля. Спикерами будут украинские чиновники и международные эксперты.

"Обсудят тарифы на коммунальные услуги, причины и предпосылки роста цен, совершенствование рынка, а также - влияние временной оккупации Донецкой и Луганской областей и Крыма на стоимость тарифов", - рассказали организаторы.

Новости по теме: Как менялась стоимость коммунальных услуг в Украине за последние 20 лет: Статистика

Напомним, в прошлом году был подписан указ "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики". Документ предусматривал: разработку долгосрочной программы развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года; обеспечение совершенствования управления государственным предприятием "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"; размещение, проектирование и строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.