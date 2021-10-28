ФОПы без кассовых аппаратов: налоговики рассказали, чего ждать в следующем году

О кассовых аппаратах нам еще долго придется слышать Фото из открытых источников

До конца карантина действует мораторий на проверки бизнеса

Государственная налоговая служба не будет проводить массовые проверки ФОПов относительно наличия кассовых аппаратов с 1 января. Об этом в интервью Экономической правде сообщил исполняющий обязанности председателя ГНС Евгений Олейников.

Такое решение он обосновал тем, что до конца карантина действует мораторий на проверки бизнеса.

"После 1 января мы уже будем обращаться и напоминать, что, пока действует мораторий, нужно воспользоваться этим, установить РРО и начать его применять. То есть, на первом этапе преимущественно будем убеждать", — отметил Олейников.

По его словам, даже в случае завершения моратория на проверки бизнеса, ДПС не будет проводить масштабных проверок малых предпринимателей на предмет наличия кассовых аппаратов.

"В Государственной налоговой службе работает до 25 тысяч человек. То есть, нам надо было бы отложить все дела и заниматься только проверками ФОПов, причем без какого — то ощутимого эффекта", - добавил глава налоговой.

"Если у вас бизнес B2B, вы работаете преимущественно с такими же ФОПами и юридическими лицами, в вас есть договоры, вы проводите расчеты через банк, то с вероятностью 99%, что у вас не будет операций, которые подлежат применению регистратора и поэтому вам не нужен сам регистратор", — пояснил Евгений Олейников.

Он также подтвердил, что эта норма не будет касаться подавляющего большинства тех лиц, которые используют ФЛП вместо найма на работу. По этой схеме, как правило, работают ИТ-компании.

По расчетам ГНС таких ФЛП в Украине около 800 тысяч. Реальных малых предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, в Украине около 700 тысяч. В налоговой считают, что подавляющее большинство из них уже используют кассовые аппараты.

Ранее в Государственной налоговой службе дали разъяснения относительно использования регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций физическими лицами-предпринимателями.