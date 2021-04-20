ФЛП из регионов, которые уже вышли из "красной зоны", также смогут получить по 8 тысяч

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В этих регионах срок выплат такой же, как и в областях, которые сейчас находятся в "красных зонах"

Физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов, которые уже вышли из "красной" зоны карантина, также смогут получить по 8 тысяч гривен. Об этом об этом во время брифинга заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

"Законодательство определяет, что право на получение соответствующей помощи имеют граждане, проживающие или осуществляющие деятельность в регионах, в которых были или есть введены карантинные ограничения "красной зоны" именно государственной комиссией", - отметил он.

По его словам, регионы, которые в феврале-марте вошли в "красных зон", но на сегодня уже оттуда вышли, также имеют право на получение помощи.

Также Музыченко добавил, что в этих регионах срок выплат такой же, как и в областях, которые сейчас находятся в "красных зонах".

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал Фопов из красных зон активнее регистрировать свои обращения на Едином портале государственных услуг "Дія", чтобы иметь возможность получить карантинные выплаты уже в этом месяце.