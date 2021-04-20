live
Новости » Экономика Читати новину українською

ФЛП из регионов, которые уже вышли из "красной зоны", также смогут получить по 8 тысяч

Фото из открытых источников

В этих регионах срок выплат такой же, как и в областях, которые сейчас находятся в "красных зонах"

Физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов, которые уже вышли из "красной" зоны карантина, также смогут получить по 8 тысяч гривен. Об этом об этом во время брифинга заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

"Законодательство определяет, что право на получение соответствующей помощи имеют граждане, проживающие или осуществляющие деятельность в регионах, в которых были или есть введены карантинные ограничения "красной зоны" именно государственной комиссией", - отметил он.

По его словам, регионы, которые в феврале-марте вошли в "красных зон", но на сегодня уже оттуда вышли, также имеют право на получение помощи.

Также Музыченко добавил, что в этих регионах срок выплат такой же, как и в областях, которые сейчас находятся в "красных зонах".

Новости по теме: Какие ФЛП имеют право на "карантинные" 8 тысяч гривен: Правительство обнародовало перечень

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал Фопов из красных зон активнее регистрировать свои обращения на Едином портале государственных услуг "Дія", чтобы иметь возможность получить карантинные выплаты уже в этом месяце.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Карантинные 8 тысяч: На программу поддержки ФЛП потратят около 3 млрд гривен В Украине вступил в силу закон о выплате "карантинных" 8 тысяч гривен ФЛП Кабмин подготовил порядок выплаты ФЛП по 8 тысяч: Кто и как сможет их получить ВРУ проголосовала за выплату 8 тыс. грн ФЛП: Кто и когда получит деньги

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |