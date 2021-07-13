ФЛП будут участвовать в накопительной пенсии на добровольной основе, – Лазебная

Марина Лазебная Виталий Головин / Mind.UA

После введения накопительной пенсионной системы все официально трудоустроенные люди будут иметь свои пенсионные накопительные счета, куда будут отчисляться средства

Физические лица-предприниматели будут участвовать в накопительной пенсионной системе на добровольных началах. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Українським Новинам".

"Физические лица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства будут принимать участие на добровольных началах", – отметила глава Минсоцполитики.

По ее словам, ведомство также предлагало предоставить право людям старше 50 лет самостоятельно решать, участвовать ли в накопительной системе, но пока это предложение не учтено.

"При введении накопительной пенсионной системы все официально трудоустроенные люди – застрахованные лица – будут участниками этой системы, то есть они будут иметь свои пенсионные накопительные счета, куда будут отчисляться средства с их зарплаты", - рассказала Лазебная.

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Напомним, ранее Марина Лазебная рассказывала, что после введения накопительной пенсии в Украине не предусматривается повышение налогов, а речь идет о перераспределении единого социального взноса и налога на доходы физических лиц.