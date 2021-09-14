Еврокомиссия согласует решение о выделении Украине транша на 600 млн евро, - СМИ

Программа с ЕК заканчивается именно 14 сентября, кредит по ней привязан к сотрудничеству с МВФ

Европейская комиссия должна принять решение о выделении Украине второго транша на 600 миллионов евро. Об этом сообщает "РБК-Украина" ссылаясь на собственные источники.

"Европейская комиссия буквально сегодня, 14 сентября, должна принять решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро", - сообщили информаторы издания.

Как известно, программа по ЕК заканчивается именно 14 сентября, кредит по ней привязан к сотрудничеству с Международным валютным фондом.

Новости по теме: Предоставление второго транша помощи Украине: Еврокомиссия назвала условия

Напомним, ранее Всемирный банк заявил, что предоставит Украине второй транш в 350 миллионов долларов, но в случае выполнения определенных условий. В частности, перспективы второго транша займа зависят от поддержки адекватной макроэкономической базы.