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Еврокомиссия согласует решение о выделении Украине транша на 600 млн евро, - СМИ

Фото из открытых источников

Программа с ЕК заканчивается именно 14 сентября, кредит по ней привязан к сотрудничеству с МВФ

Европейская комиссия должна принять решение о выделении Украине второго транша на 600 миллионов евро. Об этом сообщает "РБК-Украина" ссылаясь на собственные источники.

"Европейская комиссия буквально сегодня, 14 сентября, должна принять решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро", - сообщили информаторы издания.

Как известно, программа по ЕК заканчивается именно 14 сентября, кредит по ней привязан к сотрудничеству с Международным валютным фондом.

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Напомним, ранее Всемирный банк заявил, что предоставит Украине второй транш в 350 миллионов долларов, но в случае выполнения определенных условий. В частности, перспективы второго транша займа зависят от поддержки адекватной макроэкономической базы.

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