Есть основания для стабильного курса гривны, - Минфин

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Укрепление гривны является типичным сезонным явлением

Министр финансов Сергей Марченко рекомендовал не обращать внимание на незначительные колебания курса гривны, по его словам, есть все основания, чтобы он был стабильным, передает пресс-служба Министерства.

"Это типичное сезонное укрепление гривны. У нас перед посевной кампанией обычно обменивают валюту для закупки топлива, удобрений, семян. Вспомните, еще две недели назад был другой тренд.

Рекомендую не обращать внимание на незначительные колебания курса. Есть все основания, чтобы он был стабильным", - сказал министр.

"Так же стабильным он был и в прошлом году, несмотря на кризис. Наблюдалась спекулятивная атака в марте, перед введением карантина, но то было временное явление. Резервов Национального банка достаточно, чтобы удержать курс. Оснований для ухудшения курсовой динамики не вижу", - добавил он.

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Раніше банкіри пояснювали, що завершення січневого локдауну не завдало тиску на курс гривні до долара. Ділова активність в Україні пожвавилася після зняття обмежень для бізнесу, але різкого стрибка попиту на валюту не сталося.