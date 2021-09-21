Есть избранные и рядовые: Эксперт рассказал, как через госбюджет власть делит украинцев на "сорта"

Алексей Калиниченко Перший Незалежний

По словам Калиниченко, для страны, в целом, это не принесет никакого позитива, для обычного украинца, который пополняет этот бюджет

Украинская власть через государственный бюджет на 2022 год делит граждан страны на "сорта" – избранные и рядовые. Такое мнение высказал политический аналитик Алексей Калиниченко в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"У нас бывают украинцы двух категорий – те, которые обычные украинцы – такой маленький украинец, и есть остальные украинцы, но их, правда, меньшее количество, но они сидят в высоких кабинетах и формируют этот самый бюджет и расписывают "усі гаразди" для себя в первую очередь. Учитывая то, что кому-то подняли чего-то там на оборону, на безопасность – мы понимаем, что для страны, в целом, это не принесет никакого позитива, для обычного нормального украинца, тот, который пополняет этот бюджет, отчисляя налоги", – сказал он.

Калиниченко также отметил, что те, кто формируют и те, кто будут распоряжаться средствами госбюджета-2022, вот как раз это та категория, которая думает в первую очередь о себе, а не о тех, кто пополняет бюджет.

"Последние два года, естественно, у нас наблюдается, это уже третий год – третье принятие бюджета будет – наблюдается прелестная картинка, когда мы обходимся без бюджетной ночи, без этих сумасшедших скандалов, которые сопровождали бюджетный процесс все эти годы. Теперь монобольшинство легко может этот бюджет утвердить, при этом не будет слушать ни оппозиционеров, ни предложения, которые будут подаваться, и, собственно, не будут думать, как этот бюджет пополнять, за счет чего? Это самый основной вопрос", – высказался эксперт.

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