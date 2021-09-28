Если вырастут тарифы на комуслуги, субсидию пересмотрят автоматически, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная Фото из открытых источников

Субсидия пересчитывается с того месяца, в котором происходит рост тарифов

Если будут расти тарифы на коммуналку размер помощи получателям субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будет пересматриваться автоматически, без обращений граждан. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на пресс-конференции в "Укринформе".

"Люди спрашивают, что будет, если будут расти тарифы, куда бежать, какие справки нужны, чтобы увеличить размер субсидий. Я хочу сразу ответить: не надо никуда бежать и не надо никакие справки приносить. Если будут расти тарифы на коммунальные услуги, размер субсидии для получателей будет пересмотрен автоматически. Если же человек не получал субсидию, но в результате роста тарифов ему понадобилась такая помощь, то он может обратиться за ней в любое время. И такому человеку субсидию назначат сразу в месяц обращения", - отметила она.

По ее словам, соответствующим постановлением предусмотрена норма, в которой отмечается, что "в том месяце, где происходит рост тарифов, то с того месяца и перечисляется субсидия".

"Если человек, например, пришел в декабре, а тарифы повысились в октябре, то ему с октября будет пересчитана эта субсидия. Рост тарифов и их влияние на субсидии — все предусмотрено", - пояснила министр.

Также она напомнила, что для жителей регионов, которые попадут к красному уровню эпидбезопасности, будут увеличены на 50% нормы потребления основных коммунальных услуг при расчете субсидий.

"Это опять же произойдет автоматически. Такие повышенные нормы потребления наше правительство ввело еще весной 2020 года. Мы понимали, что при ограничениях красной зоны люди вынужденно находятся дома, работают из дома, дети учатся дистанционно, следовательно, семьи потребляют больше воды, газа и электричества. Поэтому такая правительственная норма предусмотрена в постановлении и она будет действовать, если регион включен в красную зону", - подчеркнула Лазебная.

В частности механизм субсидий в Украине будет работать при любом отопительном сезоне и все, кто нуждается в помощи на отопление жилищно-коммунальных услуг, ее получит.

Новости по теме: Сколько украинцев получат жилищные субсидии: В Минсоцполитики дали ответ

"Механизм субсидии будет стабильно работать при любом течении отопительного сезона. Как бы ни менялись тарифы, те, кто на самом деле нуждается в помощи в оплате коммунальных услуг, обязательно получат поддержку от государства", - добавила министр.

Сейчас в бюджете на текущий год на выплату субсидий заложено 35,2 млрд грн.

Как сообщалось ранее, при расчете жилищных субсидий учитываются доходы граждан за два квартала. Для пенсионеров берется один месяц.